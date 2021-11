Vernietigend rapport over undercoverteams: agent raakte verstrikt in relatie, niemand greep in

Er is te weinig aandacht voor het welzijn van politie-infiltranten en de professionaliteit van de afdeling Werken Onder Dekmantel (WOD) schiet tekort. De commissie deed onderzoek naar een zelfmoord van een undercoveragent tijdens een infiltratie-actie. „Deze politieman deed belangrijk en gevaarlijk werk voor onze samenleving. Het is verschrikkelijk te zien dat het zo afloopt”, aldus de voorzitter van de commissie Oebele Brouwer.

Brouwer: „Werken Onder Dekmantel is in de bestrijding van zware criminaliteit een onmisbaar middel geworden, met inmiddels vele successen. Dat middel moet naar ons stellige oordeel blijven bestaan. Maar dan moet dit middel niet alleen worden omgeven met wettelijke waarborgen. Het is nodig dat er, veel beter dan nu het geval is, wordt gewaarborgd dat de ethische aspecten die vastzitten aan werken onder dekmantel, goed worden afgewogen.”

Grenzen overschreden

Tijdens de operatie zijn door de politieman zelf, maar ook door zijn begeleiders meerdere ethische grenzen overschreden. Vanwege het geheime karakter van de operatie kan er volgens de commissie geen detailinformatie openbaar gemaakt worden. Uit het wel gepubliceerde deel van het rapport kan worden opgemaakt dat de undercoveragent een relatie kreeg met een vrouwelijk subject in het onderzoek en steeds meer verstrikt raakte in een web van gevoelens en ratio. Hij informeerde zijn begeleiders niet meer en gleed steeds verder af. Niemand van zijn superieuren greep in.

Uit het rapport: „Op 14 april 2021 overleed in een woning in Zevenbergschen Hoek een politieman op tragische wijze. Uit onderzoek is gebleken dat hij zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. De politieman werkte als infiltrant bij het team Werken Onder Dekmantel. Hij werd sinds begin 2020 ingezet in een heimelijke operatie in Zevenbergschen Hoek. De politieman had als taak om met een verdachte en diens levenspartner een band op te bouwen. Uit het onderzoek blijkt dat hij gedurende de operatie het onderscheid tussen zichzelf en zijn coverrol steeds minder wist te maken. Toen het mannelijke subject in hechtenis werd genomen kreeg bovendien zijn relatie met het vrouwelijke subject een steeds intiemer karakter. Iets dat hij bewust verhulde.”

Welzijn

Over de operatie in Zevenbergschen Hoek, waarbij de infiltrant zichzelf van het leven beroofde, concludeert de commissie dat de risico’s die de langdurige en intensive inzet van de infiltrant met zich meebrachten onderkend hadden kunnen en moeten worden. „Het contact tussen de organisatie en de infiltrant had veel intensiever moeten zijn en de signalen die zijn gegeven over het mentale welzijn van de infiltrant aanleiding moeten zijn tot het nemen van maatregelen én, aan het eind, zelfs tot het beëindigen van zijn inzet”, meent de commissie.

Brouwer: „Er waren al vroeg allerlei signalen dat er dingen misgingen. Die signalen zijn onvoldoende opgepakt. In de laatste maand werd steeds duidelijker dat het niet goed ging met de infiltrant. Er had, volgens ons, veel eerder en veel steviger ingegrepen moeten worden.”