LIVE | OM eist 180 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijk tegen Engel wegens opruiing

Bijna een jaar geleden ondertekenden 22.581 mensen een collectieve aangifte tegen de voorman van Viruswaarheid. Het OM vervolgt de 45-jarige Rotterdammer voor een reeks opruiende coronagerelateerde berichten op sociale media. „Verdachte zoekt de grenzen op, schuurt er tegenaan en gaat er in de visie van het OM overheen”, aldus de officier van justitie.

Engel had in de coronapandemie meer dan 10.000 volgers op Twitter en Facebook. Met zijn berichten spoorde hij zijn volgers aan strafbare feiten te plegen of aanvaardde bewust de kans daarop, vindt de officier.

Engel riep zijn volgers op Twitter op medewerkers van ’prikbussen’ te fotograferen of een verzorgingshuis te bellen dat wegens een corona-uitbraak gesloten voor bezoekers was. Engel nam geen afstand van zijn uitlatingen.

Ook riep Viruswaarheid op Engels account in juni vorig jaar op „in liefde te komen” als mensen naar een verboden demonstratie op het Malieveld wilden gaan. „De verdachte roept op tot een strafbaar feit door op te roepen te komen demonstreren, terwijl de demonstratie verboden is”, aldus de officier. Ruim vierhonderd mensen werden op 21 juni 2020 gearresteerd, na het uitbreken van ongeregeldheden.

De officier zei dat de opruiende berichten van Engel niet bijdragen aan het maatschappelijk debat. „Aan de vrijheid van meningsuiting zitten grenzen. Vrijheid van meningsuiting eindigt waar opruiing begint.”

„Ik ben echt verbaasd, dat ik me hiertegen moet verweren”, zei Willem Engel maandag in de rechtbank. „Het is evident geen opruiing, het is een politieke zaak.” De voorman van Viruswaarheid zegt zijn berichten op sociale media zorgvuldig en afgewogen te hebben opgesteld. „Daar blink ik in uit. Daarom is het zo bijzonder dat ik hier zit.”

Engel werd woensdag 16 maart op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen bij een stemlokaal in Rotterdam opgepakt wegens opruiing op sociale media. Hij zat twee weken in voorarrest en gaf kort na zijn vrijlating een interview dat op YouTube verscheen, waardoor hij nogmaals enkele dagen in de politiecel belandde.