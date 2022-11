Rechter ontploft na ’grapje’ Willem Engel in rechtszaak

Binnenland

Zes jaar cel geëist voor dodelijke ruzie met pakketbezorger

Tegen de 30-jarige man die in februari in Rotterdam-Hoogvliet betrokken was bij een dodelijke vechtpartij met een pakketbezorger, is vrijdag bij de rechtbank in Rotterdam 6 jaar cel geëist. Yassin el B. blijft volhouden dat hij zich alleen maar probeerde te verdedigen tegen de agressieve bezorger, m...