Willem Engel moet zich verantwoorden voor de rechter: ’Virusvoorman’ wast handen in onschuld

Het Openbaar Ministerie vindt van wel. Engel en de zijnen vinden dat ze keurig binnen de lijntjes zijn gebleven. Wat is er mis met een oproep tot „koffiedrinken” bij de ambtswoning van „mini-dictatortje” burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen?

Weinig, zo op het eerste oog. Ware het niet dat die oproep volgde op het besluit van Bruls om in september 2021 restaurant Moeke te sluiten. Bij twee controles bleek dat aan klanten niet werd gevraagd om hun coronatoegangsbewijs, terwijl dat wel verplicht was.

„Een razzia”, vond Engel. De vergelijking tussen Bruls en het optreden van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog was onsmakelijk. Dat het zou bijdragen aan de woede van de ’koffiedrinkers’ was niet ondenkbeeldig. Maar was het ook opruiing?

Ander voorbeeld. Wat is er mis met het oproepen van mensen om naar het Malieveld te komen om te demonstreren „in liefde en geduld”, zoals Engel in juni 2020 deed? Niet veel misschien. Ware het niet dat de gemeente de demonstratie had verboden. Er werden tienduizend deelnemers verwacht. Daardoor zou het onmogelijk zijn om de destijds voorgeschreven anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. Bovendien had – toen nog – Viruswaanzin het plan om er een groot evenement van te maken met optredens van dj’s. Terwijl alle dance events, concerten en theatervoorstellingen tot 1 september verboden waren.

De rechter stelde de gemeente in het gelijk. Daar had Engel lak aan. Hij riep mensen op om toch te komen. „Wij, op persoonlijke titel, zijn zondag op het Malieveld. Ik nodig iedereen uit te komen. Het is ons recht om te demonstreren. Daar kan niemand ons bij tegenhouden. Dit is ons land en het is afgelopen met deze onzin. Wij gaan demonstreren. Niet namens Viruswaanzin, wel in de geest van Viruswaanzin, dus ik hoop dat jullie allemaal meekomen.”

Haattelefoontjes

Dat lieten tweeduizend aanhangers én voetbalhooligans zich geen twee keer zeggen. Met als gevolg dat de situatie op 21 juni danig uit de hand liep. ME’ers werden bekogeld met rookbommen en stenen, de politie zette een waterwerper in. Honderden mensen werden aangehouden.

Er zijn meer voorbeelden. Willem Engel verzette zich tegen de inzet van prikbussen om mensen te vaccineren. Daar mag je tegen zijn. Alleen, waarom riep hij mensen op om „alle medewerkers te fotograferen? Voor later zullen we maar zeggen?.” De medewerkers voelden zich zwaar geïntimideerd.

Hetzelfde gold voor de medewerkers van het woonzorgcentrum Guldenakker in Goirle. Engel publiceerde het telefoonnummer toen Guldenakker de deuren sloot voor bezoek, nadat twee medewerkers en een bewoner besmet bleken met Covid. Het centrum werd prompt overspoeld door haat- en dreigtelefoontjes.

Engel en de zijnen wassen de handen in onschuld over de heftige gevolgen van die oproepen. Waar die hebben geleid tot ongeregeldheden, was dat de schuld van de politie. Of van de demonstranten. Van de media. Van de rechter, of van de „tirannieke” burgemeester Bruls. Van iedereen, behalve van Engel. „Wij roepen altijd op tot rust. En liefde”, vindt hij. Of de rechter dat ook zo ziet moet nog blijken.