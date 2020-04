Man in politiekleding doodt agent in Canada

Hoeveel mensen zijn neergeschoten en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, heeft de politie niet gezegd. De schutter is zelf ook omgekomen, melden Canadese media.

De politie kreeg zaterdag een melding van een schietpartij in Portapique. Daarbij zouden meerdere mensen zijn geraakt. Een zoektocht van ruim twaalf uur eindigde met een achtervolging en de dood van de schutter.

Schok

De premier van de provincie Nova Scotia, waar Portapique ligt, zegt erg geschrokken te zijn. „Ik had me nooit voor kunnen stellen dat ik wakker zou worden met het nieuws dat er een schutter op de vlucht was. We staan met heel Nova Scotia achter alle slachtoffers en nabestaanden”, aldus Stephen McNeil.

De schutter had een politie-uniform aan en reed in een auto die erg leek op de politieauto’s van de lokale eenheid. Ooggetuigen zagen dat de man op de snelweg achtervolgd werd door politieauto’s. Mogelijk stond de auto op dat moment in brand.

Portapique is een plattelandsstad in het midden van Nova Scotia aan Cobequid Bay.