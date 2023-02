Premium Het beste van De Telegraaf

Oekraïense luchtstrijdkrachten nog goeddeels intact Kan Oekraïne de Russische luchtmacht van zich af houden?

Een Oekraïense Mig 29 staat klaar om op te stijgen Ⓒ ANP

Kiev - Westerse inlichtingendiensten waarschuwen dat Rusland een nieuw groot luchtoffensief voorbereidt. Aan de Oekraïense grens zien ze dat Rusland grote aantallen gevechtstoestellen en helikopters samentrekt. Zijn de Oekraïense luchtstrijdkrachten in staat de Russen te weerstaan? Gezien de prestaties tot nu toe is er reden voor optimisme, Oekraïne zou volgens ruwe schattingen rond de 300 Russische toestellen vernietigd hebben, maar alle hulp is welkom.