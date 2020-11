De rechtszaken van Trump: ‘Gratie zal hem niet redden’

Terwijl president Trump blijft vechten voor zijn verkiezingsoverwinning, is de machtsoverdracht aan Joe Biden begonnen. Ondertussen is het de vraag of het hooggerechtshof zich zal buigen over de vermeende verkiezingsfraude. In de podcast ‘Trump vs. Biden – de strijd’ bespreken buitenlandredacteuren Thijs Wolters en Frank van Vliet wat de Amerikaanse president kan doen tijdens zijn laatste weken in het Witte Huis. Zal hij zichzelf gratie verlenen om in één keer van alle juridische rompslomp af te zijn? In de tussentijd stelt Joe Biden zijn regering samen. De Democraat gokt op oude bekenden uit het Obama-tijdperk, ‘het establishment’ waar de gemiddelde Trump-stemmer niets van moet weten. Wat kunnen we van hen verwachten?