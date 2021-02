Opruier avondklokrellen barst in huilen uit: ’Nooit meer terug naar de gevangenis’

Relschoppers in de Haarlemse Schalkwijk. Ⓒ Michel van Bergen

Alkmaar - ’We gaan plunderen, wie regelt de bommen? Neem benzine mee!’ Zelf noemde de 21-jarige D.V. deze oproep op sociale media om te gaan rellen in zijn woonplaats Enkhuizen „stoerdoenerij”. Van die stoerheid was dinsdagochtend bij de snelrechtzitting in Alkmaar weinig meer over.