Tweede wolf op de Veluwe, boswachter hoopt op welpen

Waar de twee wolven zijn gezien wil Natuurmonumenten om veiligheidsredenen niet zeggen, om zo „wolventoerisme” te voorkomen.

Volgens Natuurmonumenten is op nachtbeelden te zien dat de twee wolven samen door het landschap wandelen.

Boswachter Frank Theunissen spreekt de verwachting uit dat de tweede wolf een mannetje is. „Je ziet op de beelden dat de wolf forser is en dat hij zijn poot optilt om te urineren. Dat is voor mij bewijs genoeg dat het een mannetje is.”

Volgens hem is het nog wel de vraag „of deze wolf een blijvertje is.” Het is niet gezegd dat de twee wolven een paar gaan vormen, ook al omdat de wolf er nog maar kort is. Mocht dat wel het geval zijn, dan is volgens de boswachter „de kans groot dat we er dit voorjaar wolvenwelpen bij krijgen.” Het leefgebied op de Zuid-Veluwe is volgens Theunissen uitstekend: groot, rustig en met voldoende prooien.