Hoge Raad: veroordeling moeder van Sharleyne definitief

Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde J. in januari vorig jaar in hoger beroep tot negen jaar en negen maanden. De rechters zijn ervan overtuigd dat zij haar dochter van een flat in Hoogeveen heeft geduwd of laten vallen. De 42-jarige J. ontkent iets met de dood van Sharleyne te maken te hebben en ging in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens haar advocaat ontbreekt er ook voldoende bewijs.

De Hoge Raad beoordeelt of lagere rechters het recht juist hebben toegepast. Dit heeft het hof in Leeuwarden gedaan, aldus de Hoge Raad. De zaak hoeft daarom niet te worden overgedaan. Dit was ook het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, die tevens voorstelde om de straf te verlagen omdat de procedure langer heeft geduurd door de late aanlevering van stukken.

Het is de tweede strafverlaging voor J. Het hof had al een lagere straf opgelegd dan de eis van het Openbaar Ministerie (tien jaar) in verband met de lange duur.

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 levenloos gevonden onderaan een flat in Hoogeveen. Ze woonde met haar moeder op de tiende verdieping. J. zei tegen het hof dat ze wakker was geworden door tocht van een openstaand raam. Vervolgens zag ze Sharleyne onderaan de flat liggen. J. werd buiten in verwarde toestand en met veel drank op aangehouden.

Aanvankelijk werd de zaak geseponeerd. Toen de stiefvader van Sharleyne via een gerechtelijke procedure alsnog vervolging had afgedwongen, werd het onderzoek voortgezet en werd J. in 2017 opgepakt. De rechtbank in Assen sprak de moeder vervolgens vrij, maar het OM ging in hoger beroep bij het hof in Leeuwarden. Het hof kwam wel tot een veroordeling.

J. kaartte bij de Hoge Raad ook de aan de stiefvader toegekende schadevergoeding van 20.000 euro wegens shockschade aan. Ook hierin krijgt ze geen gelijk. Voor de stiefvader is het oordeel van de Hoge Raad „het einde van een lange en slopende weg naar gerechtigheid voor zijn dochter”, aldus zijn advocaat Sébas Diekstra.