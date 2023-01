Hoofdstad Noord-Korea in lockdown om 'luchtwegaandoeningen'

Dinsdag meldde NK News al dat inwoners van Pyongyang goederen leken in te slaan in afwachting van strengere maatregelen. Het is onduidelijk of andere delen van het land nieuwe lockdowns opgelegd hebben gekregen.

Noord-Korea erkende vorig jaar zijn eerste covid-19-uitbraak, die het in in augustus zou hebben overwonnen. Hoeveel mensen destijds corona opliepen, heeft het land nooit bekendgemaakt, volgens waarnemers omdat het niet over de middelen beschikte om wijdverbreide testen uit te voeren. In plaats daarvan rapporteerde het dagelijkse aantallen patiënten met koorts, een aantal dat opliep tot ongeveer 4,77 miljoen, op een bevolking van ongeveer 25 miljoen.