Zeven jongeren vermoord bij een meer in Panama

Gatúnmeer op archiefbeeld Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

PANAMA-STAD - De politie in Panama doet onderzoek naar de moord op zeven jongeren van wie zondag de lichamen zijn gevonden in een bosrijk gebied nabij een meer. De slachtoffers zijn vier vrouwen en drie mannen in de leeftijd van tussen de 17 en 22 jaar, meldt de BBC.