Corona-uitbrander voor plaatsvervangend ambassadeur in Spanje

Diplomate Marianne de Jong (kleine foto) ging naar eigen zeggen de mist in op de fruitafdeling: „Als nieuweling met fris gewassen en met gel gedesinfecteerde handen, pakte ik per ongeluk zonder handschoenen een meloen vast.” Ⓒ EPA, Eigen foto

Amsterdam - De kersverse plaatsvervangend ambassadeur van Nederland in Spanje kreeg kort na aankomst in Madrid een fikse corona-uitbrander toen ze argeloos in een supermarkt aan het shoppen was.