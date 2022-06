OM eist taakstraffen tegen mannen om hanengevechten

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

S. hoorde 40 uur taakstraf tegen zich eisen en De M. 60 uur. Ook eist het OM tegen de twee verdachten een voorwaardelijke celstraf van twee weken. De eis van De M. viel hoger uit omdat bij hem thuis ook anderhalve kilo hasj is gevonden.

Bij de inval vonden agenten een ’arena’, een ronde kooi waarin de dieren werden getraind. Verder stond in het weiland een vat met daarin dode, half verbrande hanen. Die hadden waarschijnlijk de ’training’ niet overleefd. In totaal trof de politie zeventig hanen aan.

De mannen gaven tijdens de zitting in de rechtbank in Den Haag toe dat ze hanen hebben laten vechten maar vinden dat de zaak enorm is opgeblazen. S. en De M., die neven van elkaar zijn, vertelden dat het nooit de intentie is geweest om hanen te laten vechten. Het begon volgens hen met het houden van enkele kippen in hokken op een bosperceel en ze wilden met hanen naar tentoonstellingen. S. zei dat „het een hobby was die uit de hand is gelopen.”