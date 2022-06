OM eist taakstraffen tegen mannen om hanengevechten: ’Haantjesgedrag’

Al in 2017 kwam bij de politie een melding binnen over wat zich in de rommelige verzameling schuurtjes aan de Burgemeester Kremerweg in Bodegaven zou afspelen. Er werden stiekem camera’s opgehangen en telefoons getapt.

De afgeluisterde gesprekken gingen over dieren „de kop inslaan” of „de keel afsnijden.” Op de camerabeelden is een tredmolen te zien die, volgens de Britse deskundige die Butcher (slager) bleek te heten, wordt gebruikt om hanen te trainen voor gevechten. En er zijn beelden van Boy de M. die probeert een dier dood te slaan met een pijp. „Een kip die ziek was”, zei Boy de M. tegen de rechter.

’Haantjesgedrag’

Op 11 december 2018 viel de politie binnen. Behalve 51 Shamo-hanen en kippen in kooien, vond de politie ook een vat met half verbrande, dode hanen en een kist met bokshandschoentjes en chirurgische mesjes. Die worden tijdens gevechten vastgebonden aan de poten.

„We kwamen in contact met de verkeerde mensen, en voor je het weet zit je erin. Een beetje kwajongensachtig. Haantjesgedrag”, zei Joseph S. „Het begon als een hobby. We hadden helemaal niet de intentie om dit te doen”, zei Boy de M.

In de zittingszaal werden beelden getoond van hanen die elkaar te lijf gaan in een soort arena. Op enkele beelden staat Boy de M. met de armen over elkaar te kijken.

„Het lijkt toch alsof er in talloze gesprekken met een zeker enthousiasme werd gesproken over wat de dieren elkaar hadden aangedaan”, zei de voorzitter, die - niet geheel toevallig - De Haan bleek te heten. Boy de M.: „Terugkijkend ben ik er niet trots op.”

Geld

Betrokkenheid bij de organisatie van hanengevechten met publiek ontkenden beide neven. En ook dat ze er geld mee zouden hebben verdiend. Boy de M: „Het heeft alleen geld gekost.”

Volgens advocaat Ruud van Boom wordt er in Nederland nogal hypocriet gedaan over dierenwelzijn. „We laten honden zoeken naar mijnen, koken kreeften levend en in legbatterijen met kippen pikken dieren elkaar en ligt overal bloed en veren. Allemaal onder regie van de mens.”

De verwondingen die de dieren in Bodegraven bleken te hebben, kunnen volgens Van Boom ook zijn ontstaan nadat de politie de hanen bij elkaar in kooien zette om ze af te voeren.

Zowel hij als zijn collega Van Akenborgh bekritiseerden de lange periode waarin het Openbaar Ministerie de zaak heeft laten liggen.

Dierenwelzijn

„Als dierenwelzijn zo belangrijk is, behandel zo’n zaak dan eerder om een signaal af te geven aan de samenleving”, aldus Van Boom. Wat Van Akenborgh betreft moet het tijdsverloop leiden tot een fose strafverlaging voor de neven. Hij verweet de officier van justitie de zaak te hebben opgeblazen.

De officier dacht daar anders over en zei dat de neven zich in ieder geval schuldig hebben gemaakt aan dierenmishandeling en deelname aan een crimineel samenwerkingsverband dat het houden van hanengevechten tot doel had. Hij eiste werkstraffen van veertig (Joseph S.) en zestig uur (Boy de M.), twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf en een verbod op het houden van hanen en kippen. De eis voor Boy de M. was iets hoger, omdat bij hem in huis anderhalve kilo hasj werd gevonden. Uitspraak 6 juli.