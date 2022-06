Tweetal voor de rechter op verdenking van organiseren hanengevechten

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Op 11 december 2018 heeft de politie een inval gedaan bij een adres aan de Burgemeester Kremerweg in Bodegraven. Daar werd een 'arena' aangetroffen, een ronde kooi waarin de hanen volgens de politie werden getraind.

Op de locatie werden de dieren opgeleid te vechten tot de dood erop volgt, soms met messen aan de poten gebonden. Verboden in Nederland, maar populair in bepaalde delen van Frankrijk, waar er veel geld in omgaat.

In kooitjes zaten 51 hanen en kippen. In het weiland stond een vat met daarin half verbrande dode hanen. Bij de verdachten thuis werden nog eens twintig hanen gevonden.