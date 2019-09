Last van treintrillingen: ’Lig elke nacht wakker’

Dion van der Sanden is de overlast beu: „Ik ben bang in mijn eigen huis.” Ⓒ Foto Beeld Werkt

Dorst - Gek wordt hij ervan: Dion van der Sanden (57) uit Dorst. Iedere nacht schrikt hij wakker van de enorme trillingen in zijn huis door voorbij denderende goederentreinen. En zo zijn er honderdduizenden Nederlanders die worden ’geterroriseerd’. Eenendertig bewonersorganisaties hebben zich inmiddels verenigd en roepen de politiek op in actie te komen. „Ik ben bang in mijn eigen huis.”