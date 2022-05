’Nederland moet Finland en Zweden militair steunen bij Russische aanval’

Eerder beloofden onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk om Finland en Zweden te hulp te schieten als zij tijdens de NAVO-aanmeldingsprocedure onder vuur komen te liggen. Finland kondigde donderdag aan dat het land het NAVO-lidmaatschap snel gaat aanvragen. Zweden doet dat naar verwachting zeer binnenkort.

Zorgen over veiligheidssituatie

Sinds de Russische inval in Oekraïne maken de noordelijke landen zich grote zorgen over hun eigen veiligheidssituatie. Door lid te worden van de NAVO kunnen zij bij een eventuele Russische aanval rekenen op bescherming dankzij artikel 5 van de NAVO: een aanval op één lidstaat wordt gezien als een aanval op alle lidstaten.

De NAVO-aanmeldprocedure duurt normaal gesproken enkele maanden tot een jaar. „Het is van groot belang dat Rusland geen misbruik kan maken van de korte periode tussen aanvraag en daadwerkelijke toetreding”, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. „Daarom moeten we handelen in de geest van artikel 5.” Hij wijst erop dat Nederland al veiligheidsgaranties geeft aan Finland en Zweden op basis van een artikel uit het EU-verdrag. Daarin staat dat EU-bondgenoten elkaar bijstaan als er ’gewapende agressie’ is.

Ook CDA-Kamerlid Agnes Mulder wil veiligheidsgaranties geven. „Finland en Zweden zijn jarenlange collega-lidstaten. Wij moeten naast hen staan. Mocht het nodig zijn, dan moeten wij ze helpen.” VVD’er Ruben Brekelmans vindt het ook belangrijk dat Nederland en andere NAVO-landen – net als de VS en het VK – veiligheidsgaranties afgeven voor de tussenperiode.

’Ongekende agressie Rusland’

„Geconfronteerd met de ongekende agressie van Poetins Rusland moeten vrije en democratische landen elkaar steunen”, stelt ook PvdA-Kamerlid Kati Piri. „Ik snap dat Finland en Zweden zich bedreigd voelen en nu de historische stap zetten om lid te worden van de NAVO. Wij moeten hen steunen tijdens de overgangsfase, ook om Poetin duidelijk te maken dat hij niks moet proberen.”

Het kabinet geeft vooralsnog geen extra veiligheidsgaranties aan Finland en Zweden. „De eerste stap is dat Finland en Zweden een aanvraag indienen om lid te worden”, zegt minister Kajsa Ollongren (Defensie). „Dat is nog niet gebeurd, maar veel wijst erop dat dit aanstaande is. Wij hebben geen verzoek gekregen voor veiligheidsgaranties. Het zou kunnen dat dat nog komt, maar we hebben het nog niet gehad.”

Haast

Ollongren zegt de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO ’te verwelkomen’. „Finland en Zweden kunnen een grote militaire en financiële bijdrage leveren aan de NAVO. Het voegt strategische diepte toe aan het bondgenootschap. Daar heeft ook Nederland bij te winnen.”

Partijen in de Tweede Kamer willen ook dat Nederland haast maakt met het goedkeuren van een NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden. Alle dertig huidige NAVO-bondgenoten moeten de toetreding ratificeren. In Nederland buigen de Tweede en Eerste Kamer zich erover. „Als we daarvoor bijvoorbeeld tijdelijk moeten terugkomen van het zomerreces, dan moet dat”, zegt CDA’er Mulder.