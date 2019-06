Centrum Rennes kleurt oranje voor Leeuwinnen

Plukjes oranje in het centrum van Rennes. Ⓒ REUTERS

RENNES - Zo druk als in het dichtbij Nederland gelegen Valenciennes is het niet, maar het centrum van de Franse stad Rennes kleurt dinsdagmiddag oranje. Om 21.00 uur trappen de Leeuwinnen af voor de achtste finale van het WK. Tegenstander in de stad in Bretagne is Japan.