Alcoholverbod in Naarden-Vesting na rellen op Koningsdag: ’De grens is bereikt’

Politieagenten en boa’s gaan strenger handhaven in Naarden-Vesting.

Jongeren die in Naarden-Vesting (Noord-Holland) overlast veroorzaken, lopen het risico er door politie, boa’s of beveiligers te worden uitgezet. Ook mogen jongeren worden geweerd als het te druk wordt. Daarnaast gaat tussen zes uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends een alcoholverbod gelden, zowel in de Vesting als op de vestingwallen.