Verscherpt toezicht Dental Reizen voorbij

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) dreigde vorig jaar nog met boetes als de tandartspraktijk, die ondermaats presteerde, de boel niet snel op orde zou hebben. Er moet altijd deskundig personeel zijn dat bij- en nascholing krijgt en de tandartsen moeten allemaal Nederlands spreken.

,,De bestuurder heeft structureel verbeteringen doorgevoerd. De inspectie heeft de verbeteringen over een langere periode beoordeeld en weer voldoende vertrouwen dat Dental Reizen in staat is om zorg te dragen voor de randvoorwaarden voor goede zorg'', aldus de IGZ dinsdag.