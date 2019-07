Zonsondergang kijken met fatale gevolgen

De nachtmerrie voltrok zich vlak na middernacht bij de kustlijn tussen Cala Vinyes en Cala Falco in de Spaanse gemeente Calvià.

De benen van de man raakten bekneld onder de reusachtige kei. De brandweer was genoodzaakt om een speciale hydraulische hijsinstallatie in te zetten om de kei te ontzetten van het stel. Ondanks zijn verwondingen was hij toch in staat geweest om de alarmdiensten te bellen met zijn mobiele telefoon.

De politie heeft het gebied afgezet en doet onderzoek naar de oorzaak van het dramatische incident.