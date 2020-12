Premium Binnenland

Coronamutant maakt ingrijpen nodig: ’Dit is een kat- en muisspel’

In Groot-Brittannië grijpt een gemuteerde, veel besmettelijkere variant van het Covid-19-virus om zich heen. Begin deze maand blijkt deze versie, met de naam SARS-COV-2 VUI 202012/01, ook in ons land te zijn vastgesteld. Wat moeten we weten over deze mutant?