Paus Franciscus wacht moeilijke trip naar Afrika

De rol van de rooms-katholieke kerk in de Democratische Republiek Congo is groot. Vooral in het onderwijs, de gezondheidszorg en in de politiek. Er zijn enkele tientallen miljoenen rooms-katholieken in het land. De rooms-katholieke kerk probeert als een soort moreel kompas te fungeren. Dat verwacht de bevolking zeker van de paus, van wie de bevolking veel verwacht.

Openluchtmis

Bij een openluchtmis van de paus woensdag op het vliegveld N’Dolo in de hoofdstad Kinshasa worden anderhalf miljoen mensen verwacht. Hij zal na de mis vluchtelingen ontmoeten uit het oosten van het land. Er zijn honderdduizenden vluchtelingen uit het oosten van Congo, dat al bijna dertig jaar wordt geteisterd door geweld van rebellen die vechten om grondstoffen aldaar. Vooral de M23-beweging is berucht. Vredesmissies van de VN hebben het geweld niet de kop kunnen indrukken. Twee jaar geleden was er nog een aanslag gepleegd op een VN-konvooi waarbij de Italiaanse ambassadeur werd gedood.

Men hoopt dat de paus met zijn aanwezigheid kan bijdragen tot vrede. Er was vorig jaar ook een reis gepland van de paus naar Congo. Toen was de bedoeling dat hij ook naar het oosten zou gaan. De reis werd wegens de knieproblemen van de paus geannuleerd. Dit keer is om veiligheidsredenen besloten dat de paus niet naar het oosten gaat.

Tribalisme

De reis naar Zuid-Soedan is een reis naar de jongste staat ter wereld. Het land is, na tientallen jaren botsingen tussen christenen en moslims, sinds 2011 onafhankelijk. De meerderheid is christen. Het jonge land wordt geteisterd door tribalisme en heeft ruim twee miljoen ontheemden. De paus is daar samen met de anglicaanse aartsbisschop Justin Welby en de presbyteriaanse predikant Iain Greenshields van de Kerk van Schotland. De drie kerkleiders willen gezamenlijk een boodschap van eensgezindheid uitstralen.