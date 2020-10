Nieuwe directeur Haga Lyceum stapt alweer op

Dat meldt NRC. Bal, een progressieve moslim, vindt dat het bestuur hem te weinig ruimte gaf om de school uit de ’conflictmodus’ te halen en aansluiting te zoeken bij een bredere islamitische achterban. Volgens Bal is het bestuur niet divers genoeg om ook de niet-conservatieve islamitische achterban goed te bereiken. „Jammer”, zegt hij tegen de krant. „Ik had veel meer willen realiseren op deze school, maar dat is niet gelukt. Daarom heb ik gezegd: het is beter dat jullie het met iemand anders proberen.”

Bal was de opvolger van Soner Atasoy, die na veel rumoer het veld moest ruimen. Wie hem opvolgt, is nog onbekend.