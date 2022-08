FBI weer in beklaagdenbankje na huiszoeking bij Donald Trump

Buitenland

Verdwijning 43 Mexicaanse studenten was staatsmisdrijf

De verdwijning in 2014 van 43 Mexicaanse studenten van een lerarenopleiding in Ayotzinapa was een staatsmisdrijf. Dat heeft de Mexicaanse regering na een drie jaar durend onderzoek toegegeven. De leraren in opleiding uit de staat Guerrero verdwenen acht jaar geleden in de stad Iguala, toen zij in me...