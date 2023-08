Dieven stelen complete parkeerautomaten in Tiel

Van de vier automaten zijn er drie zwaar beschadigd elders teruggevonden. Nog eens twee automaten zijn niet meegenomen, maar „ter plaatse vernield aangetroffen.” Parkeerautomaten in Tiel worden regelmatig geleegd en bevatten maximaal zo’n 200 euro aan munten. „De schade voor de gemeente is vele malen groter; het vervangen van een parkeerautomaat kost circa 10.000 euro”, aldus de gemeente.

Daarbij kost het „veel inspanning om in deze omstandigheden het systeem voor betaald parkeren in de stad operationeel te houden”, aldus de gemeente, die stelt dat dit tot nu toe wel is gelukt. „De autoriteiten is er echter alles aan gelegen om deze criminele activiteit een halt toe te roepen.”

De gemeente vermoedt dat er zwaar materieel en grof geweld is gebruikt om de automaten van hun plek te krijgen en open te breken. Dit gebeurde in meerdere nachten in juli en augustus op verschillende plekken in de stad. De gemeente roept inwoners op om alert te zijn en verdachte zaken te melden.