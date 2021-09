’Oekraïne en VS hadden zelfverklaarde MH17-daders bijna te pakken’

Dat meldt althans de Amerikaanse nieuwszender CNN in een reconstructie.

Nep-website

De Oekraïense veiligheidsdiensten hadden een website opgezet als ware het een Russisch privaat beveiligingsbedrijf. Daar werd een aanbod gedaan. Zware jongens konden omgerekend 5000 dollar per maand verdienen door zogenaamd een Venezolaanse olielocatie te beveiligen.

De toeloop was enorm. Honderden Russen meldden zich aan. Ze stuurden een uitgebreid cv mee met hun verdiensten. Enkelen pochten zelfs met betrokkenheid bij het neerhalen van MH17 en een ander Oekraïens militair vliegtuig, zo claimen de anonieme leden van de Oekraïense veiligheidsdienst bij CNN.

De veiligheidsdienst die het opzetje had verzonnen, kon simpelweg de potentiële ’werknemers’ uitzoeken.

„We belden hen op, en zeiden: hey, vertel me meer over jezelf. Misschien ben je niet daadwerkelijk een soldaat, misschien ben je gewoon loodgieter”, vertelt een van de legerofficieren tegen CNN. „Toen begonnen ze van alles over zichzelf te onthullen, ze stuurden ons documenten, militaire id’s, bewijs van waar ze hadden gevochten. Wij dachten: bingo!”

Wit-Rusland

Volgens de Oekraïners was het plan uitgewerkt samen met de Amerikanen en was er Amerikaans geld mee gemoeid, maar inlichtingenbronnen in Washington ontkennen dat.

Vervolgens volgt een opmerkelijke reeks gebeurtenissen. De Russen worden gerekruteerd en zouden naar Venezuela vliegen, maar door corona werd vliegen lastiger. Rusland liet de grens met Wit-Rusland wel open. Daarom werden de strijders naar Minsk overgebracht alwaar ze voor zolang verbleven in een gezondheidsresort, even buiten de hoofdstad. Zo zouden ze niet worden opgemerkt. Later moesten ze naar Oekraïne gaan, in een hinderlaag lopen en worden berecht.

Maar de Russische strijders werden wel opgemerkt. Met veel tamtam kwam de Wit-Russische politie in actie. Iedereen werd opgepakt. Op de Wit-Russische televisie werd trots een parade van de gevangen genomen Russische strijders getoond inclusief hun documenten, als bewijs voor betrokkenheid bij Russische militaire operaties. De Wit-Russen waren witheet. Zij dachten dat er een geheime Russische operatie aan de gang was.

Complot

Dat het allemaal onderdeel van een Oekraïens complot was, geloofde toen nog niemand. Enkele dagen later belde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky volgens CNN naar zijn ambtsgenoot Alexander Loekashenko, met het vriendelijke verzoek om de Russen naar zijn land te laten gaan. Uit transcripten van dat gesprek blijkt dat Zelensky eerlijk uitlegt dat het om mensen gaat die verdacht worden van misdaden op Oekraïens grondgebied.

Loekasjenko dacht er even over na. Hij sprak met Poetin. En weigerde het verzoek. Enkele dagen later kwamen alle Russen, op één na, veilig thuis in Moskou. Missie mislukt.

Publiekelijk heeft Zelensky altijd volgehouden dat er geen sprake was van een Oekraïens plan. „Ik begrijp dat het idee van deze operatie van, laten we zeggen, andere landen kwam, zeker niet Oekraïne.” De inlichtingenbronnen in Oekraïne, waar CNN naar eigen zeggen maandenlang onderzoek deed, stellen echter dat wel degelijk sprake was van een serieuze operatie – en van een enorme domper door het falen daarvan.

„We hadden ze kunnen berechten en aan Rusland kunnen laten zien dat het gevecht serieus is”, sipt een commandant.