Zeker 60 doden door explosie tankwagen in Haïti, drie dagen van nationale rouw afgekondigd

Gewonde door explosie in Haagse Scheepmakersstraat

In een woning in de Scheepmakersstraat in Den Haag is vrijdagavond iemand gewond geraakt door een explosie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de Brandweer Haaglanden. De identiteit van de gewonde is niet bekend.