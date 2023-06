NAVO-bondgenoten nog steeds in discussie over hoogte defensie-uitgaven

Tot grote teleurstelling van met name de Amerikanen hebben veel Europese landen na de val van de muur hun krijgsmacht verwaarloosd door jarenlange bezuinigingsrondes. Ook Nederland stak geld liever in ontwikkelingshulp en andere zaken: kazernes werden gesloten, tanks verkocht en tijdens oefeningen moesten militairen vanwege munitietekorten zelfs een tijdje ’pang pang’ roepen.

De illegale Russische annexatie van de Krim in 2014 vormde een keerpunt: op de top van Wales is afgesproken dat NAVO-lidstaten 2 procent van het bbp moeten investeren in Defensie. Voor gierige landen, waaronder Nederland, werd een groeipad afgesproken: in 2024 moeten ze aan de norm voldoen.

Lang niet genoeg

Sindsdien hebben opeenvolgende kabinetten meer geïnvesteerd in Defensie, maar lang niet genoeg om in de buurt te komen van de afspraak in Wales. Ook veel andere Europese landen maakten geen haast, ondanks grote druk van Amerikaanse presidenten Barack Obama en Donald Trump.

De huidige invasie van Oekraïne door de troepen van Vladimir Poetin heeft Europa alsnog wakker geschud. Het huidige kabinet pompt extra miljarden in Defensie en hoopt volgend jaar aan de norm te voldoen.

Op de top van Vilnius hoopt NAVO-topman Jens Stoltenberg een nieuwe afspraak te maken. „We verwachten dat leiders het erover eens zullen zijn dat 2 procent van het bbp voor defensie niet iets is waar we naar moeten streven. Het zou geen plafond moeten zijn, maar een minimum dat nodig is om te investeren in onze gedeelde veiligheid.”

Geen stevige nieuwe ambitie

Diplomaten verwachten dat dit het compromis gaat worden: geen stevige nieuwe ambitie. Maar sommige lidstaten proberen, tegen beter weten in, toch nog de ambities op te schroeven. De Amerikanen vinden de 2 procent eigenlijk niet meer voldoende nu Europa zich weer moet kunnen verdedigen tegen een echte vijand. De hele oostflank van het bondgenootschap is het daar grondig mee eens. Donderdag spreken NAVO-Defensieministers er wederom over tijdens een vergadering op het hoofdkwartier in Brussel.

Polen heeft plannen om zelf naar 4 procent te gaan. De Baltische staten, die zich bedreigt voelen door Moskou, willen een stevigere NAVO-norm. „Wij gaan naar 3 procent. Ik hoop dat andere landen ons volgen”, zegt de Letse minister Inara Murniece bij aankomst in Brussel. Ook haar collega uit Estland laat merken dat hij niet tegen meer ambitie is.

Maar aan de andere kant van het spectrum vechten gierige NAVO-landen tegen een striktere norm, meer ambitie is zelfs onbespreekbaar. Spanje (1,09 procent) en België (1,18 procent) zitten in dit kamp. De Belgen, die economisch de vruchten plukken van twee NAVO-hoofdkwartieren in hun land, denken de NAVO-norm pas tegen 2035 te halen.

Fundamenten op orde

In de Tweede Kamer is er draagvlak voor meer ambitie. Maar het kabinet zit niet geharnast in het debat. Minister Kajsa Ollongren (Defensie): „Het is voor ons belangrijk om zekerheid te hebben voor de lange termijn. Dat we kunnen blijven investeren in mensen, capaciteit en zorgen dat de fundamenten op orde zijn. Dat is een belangrijke les uit het verleden: als de basis niet op orde is, heb je geen sterke Defensie.” Minder ambitie is ondenkbaar, maakt de D66-bewindsvrouw duidelijk. „We zien allemaal dat de veiligheidsomstandigheden aanzienlijk zijn verslechterd in Europa, maar ook in de rest van de wereld. Dus dat Defensiebudgetten omhoog moeten en hoog zullen blijven staat voor mij vast.”