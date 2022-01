LIVE | OM eist levenslange celstraf tegen hoofdverdachte liquidatieproces Eris

Verslaggever Saskia Belleman is aanwezig bij de zaak. Volg haar updates via haar Tweets onderaan dit bericht.

Na een uitgebreid requisitoir, dat al drie dagen heeft geduurd, komt het Openbaar Ministerie vrijdag tot een afronding met de strafeisen tegen de negentien verdachten in het omvangrijke liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh. Het monsterproces, Eris genaamd, gaat onder meer over vijf moorden, diverse pogingen daartoe, verboden wapenbezit en afpersing.

„Het gemak waarmee beslist werd over leven en dood van anderen is onthutsend en kent nauwelijks zijn weerga”, zei de officier van justitie bij aanvang van het requisitoir vorige week. „Naast de gruwelijke feiten is het gebrek aan professionaliteit en soms de onverholen knulligheid bij het plegen en voorbereiden van een groot deel van de delicten, ronduit bizar te noemen.”

Het OM ziet veel bewijs voor de betrokkenheid van de verdachten bij de verschillende moorden, onder meer in ontsleutelde berichten maar ook door verklaringen van kroongetuige Tony de G. Het is aannemelijk dat er meerdere keren een levenslange gevangenisstraf geëist gaat worden vrijdag.

Delano R.

Hoofdverdachte is Caloh Wagoh-oprichter Delano R. Hij zou hebben gefungeerd als moordmakelaar en heeft naar verluidt opdrachten aangenomen van onder anderen Ridouan Taghi en deze binnen de inmiddels verboden motorclub uitgezet. Taghi staat niet terecht in Eris, maar wel in het andere megaproces Marengo. De officier noemde de samenwerking tussen R. en Taghi „catastrofaal.” Volgens haar had Taghi met R. „een handlanger die bereid was zijn dodenlijst af te werken nadat anderen tegen de lamp waren gelopen.”

Delano R. had „een directieve stijl van leidinggeven”, zegt de officier van justitie vandaag. „Fouten werden bestraft en toegerekend aan de uitvoerders. Zelfs de fouten van Delano R. zelf. Nimmer aan hem zelf of aan de omstandigheden.”

Eris en Marengo volgen elkaar chronologisch op. Marengo eindigt met de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017. Eris begint met de vermoedelijke vergelding voor deze vergissing, de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017. Deze moord zou in opdracht van Taghi zijn gepleegd.