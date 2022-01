OM eist levenslang tegen vijf hoofdverdachten liquidatieproces Eris

Tegen hoofdverdachte Delano ‘Keylow’ R. en vier andere verdachten eiste het OM levenslang. Delano R. was ,,de hoofd-moordaannemer” bij wie de opdrachten binnenkwamen en regelde wie de opdracht vervolgens zouden uitvoeren. Keylow handelde meedogenloos als de mensen die hij aanstuurde de mist in gingen.

De officier: ,,Fouten werden bestraft en toegerekend aan de uitvoerders. Zelfs zijn eigen fouten. Het lag nimmer aan hemzelf of aan de omstandigheden.”

Het OM noemde het ,,schokkend en ongekend dat de verdachten handel in mensenlevens als verdienmodel zagen. Woorden schieten tekort. Maar het is de keiharde realiteit van de ondermijnende criminaliteit in ons land dat vijf mensen in nog geen acht maanden tijd door een moordeskader op brute wijze werden vermoord, en voorbereidingen gaande waren om nog eens tien andere mensen te liquideren", zegt de OvJ.

’Geen enkele rechtvaardiging voor een huurmoord’

Volgens het OM is het plegen van huurmoorden om louter financieel gewin, ernstiger dan wanneer het slachtoffer iemand is met wie je zelf een conflict hebt. ,,Voor een huurmoord is geen enkele rechtvaardiging te bedenken.”

Met uitzondering van kroongetuige Tony de G. hebben de verdachten volgens het OM geen verantwoordelijkheid genomen. Dat sommigen hebben verklaard dat ze niks durfden te zeggen uit angst voor represailles, is geen excuus, zegt het OM. ,,Zij hebben zich welbewust ingelaten met een criminele organisatie. De gevolgen komen voor rekening en risico van de verdachten. Het vermoorden van een ander mens is een onherstelbaar misdrijf waarvoor de daders bewust hebben gekozen.”