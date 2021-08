China veroordeelt Michael Spavor tot elf jaar cel wegens spionage, Canada is woest: ’Compleet onacceptabel’

China beschuldigde zakenman Spavor en zijn landgenoot Michael Kovrig van spionage. Wanneer uitspraak wordt gedaan tegen Kovrig is nog niet bekend. De arrestatie van het duo volgde in 2018 op de detentie van topbestuurder Meng Wanzhou van de Chinese techgigant Huawei in Canada. De Verenigde Staten hadden een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Meng.

Ook andere landen hebben kritiek geuit op het optreden van China. De Amerikaanse diplomaat David Meale noemde het proces „een schaamteloze poging” om mensen te gebruiken om de eigen onderhandelingspositie te versterken. Diplomaten uit 25 landen, waaronder Duitsland, Japan en het Verenigd Koninkrijk, verzamelden zich bij de Canadese ambassade in China. Dat laat volgens ambassadeur Dominic Barton zien „dat de wereld meekijkt.”

China blijft volhouden dat de arrestaties van de Canadezen niets te maken hadden met de aanhouding van Meng, die nog vastzit in Vancouver zolang zij haar uitlevering aan de VS nog juridisch aanvecht. Waarnemers verwachten echter dat de waarschijnlijke veroordelingen van zowel Spavor als Kovrig uiteindelijk een overeenkomst kunnen vergemakkelijken waarin ze worden vrijgelaten en teruggestuurd naar Canada - in ruil voor de vrijlating van Meng.

De arrestatie van Meng heeft de relatie tussen Canada en China onder grote druk gezet. Sinds de arrestatie van Meng kregen meerdere Canadezen in China de doodstraf opgelegd vanwege drugshandel. Een daarvan, Robert Schellenberg, kreeg dinsdag te horen dat de eerder tegen hem uitgesproken doodstraf gehandhaafd blijft.

Spavor wordt volgens de rechtbank ook het land uitgezet. Het is nog onduidelijk of dat pas gebeurt als hij zijn hele straf heeft uitgezeten. Ook is niet duidelijk of de tijd die de zakenman heeft doorgebracht in voorarrest wordt afgetrokken van zijn straf.