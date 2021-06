Groen licht voor ’s lands grootste biomassacentrale

De uitspraak is een meevaller voor het Zweedse staatsbedrijf dat bijna 400 miljoen subsidie krijgt van het Rijk om in de nieuwe centrale houtpellets, gemaakt van gekapte bossen, te verstoken. De warmte moet worden gebruikt in een nog aan te leggen warmtenet voor onder meer de gemeente Amsterdam.

Natuurmonumenten, de stichting MOB van stikstofstrijder Johan Vollenbroek en Comité Schone Lucht eisten voor de rechter vernietiging van onder meer de natuurvergunning. Volgens deze partijen wordt de stikstofuitstoot straks veel groter dan met de huidige gascentrale en komen er bovendien nog veel meer gevaarlijke stoffen uit de installatie, die onder meer in nabijgelegen natuurgebieden neerslaan.

’Schoon hout’

Maar de rechter gaat daarin niet mee. Volgens de rechtbank gaat het bij het verbranden van houtpellets om ’schoon hout dat niet chemisch is behandeld’. „Een milieueffectenrapportage was daarom niet nodig.” Ook oordeelt de rechtbank dat er geen sprake zal zijn van een hogere uitstoot van schadelijke stoffen dan wettelijk is toegestaan.

De veel hogere CO2-uitstoot bij houtverbranding dan bijvoorbeeld bij de huidige gascentrales is voor de rechter evenmin een reden om een stokje te steken voor de verstrekte vergunningen. De rechtbank noemt dit, een week nadat Shell wel een rechterlijk bevel kreeg om minder CO2 uit te stoten, ’niet relevant’. „Omdat dit niet gaat over specifieke gevolgen op de (directe) omgeving van de biomassacentrale”, aldus de uitspraak.

De Vattenfall-centrale is, vanwege haar omvang, uitgegroeid tot het symbool van het verzet tegen het verbranden van gekapte bossen in Nederland. De Tweede Kamer heeft reeds een afbouwpad geëist van de regering om zo snel mogelijk subsidies op het verstoken van houtige biomassa te beëindigen. De subsidie aan Vattenfall is echter al toegezegd zodat ze nu verder kan met de voorbereidingen.

De partijen kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan. Vollenbroek heeft via Twitter al laten weten dat te doen.