Landbouwproducten van Britse vorst leveren jaarlijks miljoenen op Koning Charles boert goed met groentetuin die miljoenen oplevert

Door Joost van Mierlo

Met een tevreden blik bekijkt de toen nog als prins door het leven gaande Charles het door hemzelf aangelegde hek op zijn landgoed Highgrove. Ⓒ Tim Graham Photo Library via Getty Images

Londen - De Britse koning Charles werd ooit gezien als een wat wereldvreemde hemelbestormer die iedereen biodynamische wortels wilde voeren. Maar hij blijkt ook over een zakelijk brein te beschikken. Het Duchy of Cornwall, dat hij decennialang bestierde, was bij de overdracht aan zijn zoon vorig jaar meer dan 1 miljard pond waard.