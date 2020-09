WW en bijstand gaan miljarden meer kosten

Dit jaar verwacht het kabinet al ruim 800 miljoen euro uit te moeten trekken. Volgend jaar, en in 2022, zal dat zelfs meer dan 3 miljard euro zijn. De pijn blijft nog lang na-ijlen, want zelfs in 2025 verwacht het kabinet nog ruim 600 miljoen euro aan extra uitgaven. Dat betekent overigens niet dat er in de toekomst flink bezuinigd moet worden om voor die hogere uitgaven op te draaien.