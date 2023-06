Premium Het beste van De Telegraaf

Nóg een klacht over onderwijsminister Wiersma kan ook bij onderwijsinspectie zijn woede niet beheersen

Door Pepijn van den Brink Kopieer naar clipboard

Minister Dennis Wiersma lag eerder al onder vuur vanwege zijn woede-uitbarstingen. Nu zijn er nieuwe klachten over zijn gedrag, dit keer tijdens een congres over praktijkonderwijs en tijdens gesprekken met hoge ambtenaren van de onderwijsinspectie. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De toekomst van onderwijsminister Dennis Wiersma hangt aan een zijden draad, nu er nieuwe klachten zijn over zijn gedrag. De nieuwe meldingen gaan over zijn bezoek aan een congres over praktijkonderwijs dat volgens twee betrokkenen als ’onplezierig’ is ervaren. Uit onderzoek van De Telegraaf blijkt bovendien dat de VVD-minister ook kwaad bloed heeft gezet bij de onderwijsinspectie. Bronnen melden dat Wiersma daar in woede is ontstoken tegen hoge ambtenaren.