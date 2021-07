Hoofdingang NOS-gebouw Mediapark Hilversum gesloten wegens dreiging

Volgens een woordvoerder van de NOS is uit voorzorg de hoofdtoegang afgesloten ’in verband met een dreiging, die door de politie wordt nagetrokken’.

„Wij hebben een melding gekregen van een bedrijf dat werkzaam is op het Mediapark”, stelt een woordvoerder van de politie. „Er is om die reden extra politie en beweging te zien op de locatie in verband met de melding. Wij kijken er serieus naar.”

De zegsvrouw wil niets toelichten over de aard van de bedreiging. Ook een woordvoerder van de NOS wil hier niet verder op ingaan.