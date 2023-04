Premium Het beste van De Telegraaf

Angst bij Rotterdammers na explosies: ’Ik merk dat ik gewoon over straat gaan al lastig vind’

ROTTERDAM - „De Crooswijkseweg is wereldnieuws”, zegt flatbewoner Marco met Rotterdams cynisme. Voor de derde keer in minder dan een week is er een grote ontploffing in de straat. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de voorpui van de Surinaamse toko eruit geblazen. „Ik werd gebeld door een vriend in Frankrijk. ’Het gaat los bij jullie’, zei ie. Het lijkt inderdaad wel een misdaadfilm hier, joh.”