Iran juicht: ’IS bestaat niet meer’

Volgens Rohani is „het kwaad uit de hoofden van de mensen gehaald of verminderd.” Volgens de president zullen er ongetwijfeld nog restanten van IS zijn maar zijn „de fundering en de wortels vernietigd.” IS werd de afgelopen weken zowel in Syrië als Irak uit de laatste bolwerken in die landen verjaagd.

De Iraakse premier Haider al-Abadi sloot zich met enig voorbehoud aan bij de woorden van Rohani. Hij stelde dat IS inderdaad is verslagen, maar alleen uit militair oogpunt. De eindoverwinning kan volgens hem pas worden gevierd als ook de jihadisten die nog in de woestijn rondzwerven zijn uitgeschakeld.

De Iraakse strijdkrachten namen vrijdag de grensplaats Rawa in, de laatste stad waar IS nog de dienst uitmaakte. Dat betekende het einde van het kalifaat in grote delen van het westen en noorden van Irak, die in 2014 door de islamitische extremisten werden veroverd.