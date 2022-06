Oorlog in Oekraïne Donderdag 23 juni LIVE | Britten en Marokkaan in Oost-Oekraïne in beroep tegen doodstraf

Aiden Aslin (l), Saaudun Brahim (m) en Shaun Pinner (r). Ⓒ ANP / Associated Press

AMSTERDAM - De Russische invasie in Oekraïne duurt nu bijna vier maanden, maar de hevige gevechten zetten zich voort. Donderdag is er een Russische raketaanval geweest in de zuidelijke Oekraïense havenstad Mykolaiv. Dat meldt de burgemeester Oleksandr Senkevych en ook in Severodonetsk wordt nog altijd zwaar gevochten. De Europese Unie vergadert donderdag over toekenning van kandidaat-lidmaatschap aan Oekraïne Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.