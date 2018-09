Uitslag stelling: Gelijkheid voor iedereen

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat de politie een agente discrimineert door haar te verbieden een hoofddoek te dragen met haar uniform. De politie vindt dat haar organisatie onpartijdig is en zij dat ook moet uitstralen. Een hoofddoek past daar niet bij, vindt de politietop. Bijna alle stemmers zijn het met die redenering eens. ,,Zoals het woord zegt betreft het een UNIform, dus iedereen heeft hetzelfde aan”, meent een respondent. Volgens een andere deelnemer kan het vasthouden aan een uniform per definitie nooit discriminerend zijn. „Uniformiteit betekent namelijk eenheid. Bij discriminatie behandel je iemand juist anders. Hier draait het om een gelijke behandeling van iedereen, ongeacht geloof, geaardheid of opvatting. Daar kun je toch niet tegen zijn?”

Maar liefst 95 procent vindt het goed dat de minister het advies van het college naast zich neerlegt. „Kerk en Staat zijn in ons land gescheiden. Zeker mensen die bij de overheid willen werken moeten dit respecteren”, reageert iemand.

Toch is er een kleine groep stemmers die geen bezwaar heeft tegen een hoofddoek in combinatie met het politie-uniform. ,,Je ziet in andere landen ook dat politieagenten hoofddoekjes of zelfs tulbanden dragen”, zegt een respondent. ,,Maar het gezicht moet wel zichtbaar zijn”, tekent een andere voorstander aan.

Bijna alle deelnemers (97 procent) zijn bang dat het hek van de dam is wanneer de minister de uitspraak had overgenomen. Zo vraagt een deelnemer zich af: ,,Mogen de Sikhs dan ook een tulband dragen en de joden een keppeltje?” Een andere respondent denkt dat het sneeuwbaleffect niet stopt bij het geloof en ziet al politieagenten met Ajax-sjaals bij een wedstrijd van Feyenoord voor zich. ,,Dan kan een politieagent van Schotse afkomst ook wel vragen om een kilt te dragen”, filosofeert een stellingdeelnemer verder.

De uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens maakt volgens een deelnemer duidelijk dat het deze organisatie ontbreekt aan realiteitsbesef. Negen op de tien deelnemers vinden dit college niet de juiste instantie om over deze kwestie te oordelen. ,,Het college heeft geen enkele notie van wat er leeft in de samenleving. De verschillen zijn nog nooit zo groot geweest en desondanks presteert dit college het weer om olie op het vuur te gooien. Alle uitingen van geloof moeten worden verboden, opdat mensen het gevoel behouden dat ze worden geholpen door een onpartijdig persoon.”

Bijna een derde ziet de hoofddoek niet als een uiting van geloof. ,,Het is een kenmerk van culturele onderdrukking”, zegt iemand.

Acht op de tien denken niet dat het toestaan van een hoofddoek bij het uniform de diversiteit binnen het politiekorps zal bevorderen. Het verder stimuleren van diversiteit is wat 78 procent betreft niet nodig. ,,Diversiteit moet uit zichzelf ontstaan en niet worden opgelegd”, zegt iemand. Of, zoals een ander het stelt: ,, Geen diversiteit, maar uniformiteit bij de politie.”