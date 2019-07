Oppositie Venezuela praat verder met Maduro

Juan Guaido wordt als leider erkend door ongeveer vijftig landen waaronder de VS. Ⓒ EPA

CARACAS - De oppositie in Venezuela begint maandag aan een derde gespreksronde met een afvaardiging van de regering van president Nicolás Maduro. De gesprekken, die worden gehouden in Barbados, moeten leiden tot een oplossing voor de aanhoudende politieke crisis in het economisch verwoeste land.