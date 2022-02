VS: bij Russische invasie Oekraïne kunnen tienduizenden burgers omkomen

Amerikaanse parlementsleden kregen achter gesloten deuren te horen dat een grote invasie het leven kan kosten aan 25.000 tot 50.000 burgers, 5000 tot 25.000 leden van de Oekraïense strijdkrachten en 3000 tot 10.000 Russische militairen. Daarnaast kunnen 1 miljoen tot 5 miljoen burgers op de vlucht staan. Die trekken dan waarschijnlijk vooral naar EU-lidstaat Polen.

In het meest agressieve scenario zouden Russische troepen snel kunnen oprukken naar de Oekraïense hoofdstad Kiev, schrijft de krant. Het staat niet vast dat de Russische president Vladimir Poetin daar daadwerkelijk toe heeft besloten. Wel zouden inmiddels genoeg Russische troepen zijn samengetrokken aan de grens voor de grootste militaire landoperatie in Europa sinds 1945.

Amerikaanse functionarissen hebben tegenover de parlementariërs meerdere mogelijke scenario’s uiteengezet. Die lopen uiteen van het afzetten van de Oekraïense president en een inval die beperkt blijft tot Oost-Oekraïne tot een volledige invasie. In dat laatste geval vallen waarschijnlijk de meeste slachtoffers en krijgt Moskou naar verwachting te maken met zware internationale sancties.

’Niet voor half februari’

De VS verwachten niet dat Rusland voor half februari in actie komt. Halverwege de maand moet de grond zijn bevroren en dat maakt het makkelijker om zwaar legermaterieel te verplaatsen. Ook zou China ontstemd kunnen zijn als een militaire operatie samenvalt met de Olympische Spelen, die in Beijing worden gehouden.

Russische functionarissen hebben berichten over een mogelijke invasie van Oekraïne afgedaan als paniekzaaierij. „Wat als wij zouden beweren dat de VS in een week Londen kunnen innemen en daarbij voor 300.000 burgerdoden kunnen zorgen?”, zei een hoge Russische diplomaat bij de VN volgens persbureau TASS. „En dat allemaal op basis van onze eigen inlichtingenbronnen die we niet gaan onthullen.”