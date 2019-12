Turkse aanval kost acht kinderen het leven

Een familie vlucht uit noord-Syrië, met op de achtergrond rook van bombardementen. Ⓒ AFP

DAMASCUS - Bij beschietingen in het noorden van Syrië zijn zeker acht kinderen en een man om het leven gekomen. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten sloegen de projectielen in bij een school in de buurt van Tall Rifat. Daar wordt door het Turkse leger gevochten tegen Koerdische milities.