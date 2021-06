Website voor gratis vakantietest werkt niet

Het zou een ’tour de force’ worden om alles op tijd werkend te hebben, klonk afgelopen vrijdag al tijdens een briefing over het Digital Corona Certificate in de CoronaCheck-app. Die krachttoer blijkt wellicht toch een overvraging geweest van het hele systeem. Vanaf woensdag zouden mensen namelijk via testenvoorjereis.nl een afspraak moeten kunnen maken voor een test, die uiteindelijk moet leiden tot een groene QR-code in de CoronaCheck-app.

Maar wie het probeert, leest op de site dat je voorlopig alleen het GGD-nummer kan bellen voor een afspraak. Het lukt op dit moment nog niet om de app, de site en de systemen van de aanbieders van de testen aan elkaar te koppelen, legt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur uit. „We hopen dat dit in de loop van de dag wel lukt.”

Ingewikkelde infrastructuur

Het heeft alles te maken met de ingewikkelde infrastructuur achter de app. Verschillende ministeries hebben gezamenlijk afspraken gemaakt met een reeks commerciële aanbieders waar men zich kan laten testen. Alleen werken die allemaal met andere systemen, waarvan sommigen makkelijker te koppelen zijn aan het planningssysteem achter de centrale website.

Bovendien moeten de aanbieders, als iemand zich heeft laten testen, een code leveren na een negatieve uitslag. Met die code kunnen mensen dan een QR-code aanmaken in de app, die vanaf donderdag 1 juli toegang gebruikt kan worden als je op reis gaat. Ook dat loopt nog niet goed.

Het ziet ernaar uit dat woensdag niet alle aanbieders gekoppeld kunnen worden, en het aantal afspraakmogelijkheden dus beperkter zal zijn. De komende dagen wordt het aantal opties dan uitgebreid.

GGD-lijnen overbelast

Los van testenvoorjereis.nl kan je ook een afspraak maken via de GGD. Dat moet telefonisch, maar bij De Telegraaf meldden zich woensdagochtend meerdere mensen die er niet door komen. De GGD erkent dat het erg druk is bij het speciale telefoonnummer voor de gratis testen, 0800-5005. ,,We hebben vanochtend 46.000 unieke bellers gehad, en sommigen drukken op de herhaaltoets”, vertelt een woordvoerster. De GGD is door het ministerie gevraagd om, los van de afspraken via testenvoorjereis.nl, 35.000 testen per dag voor reizigers te faciliteren. Er is gewoon plek, aldus de GGD, maar de lijnen zijn wel druk.

Je kan overigens ook een groene QR-code krijgen in de CoronaCheck-app door je vaccinatie aan te melden. Tot dinsdagmiddag hebben 2,5 miljoen mensen dat gedaan, aldus het ministerie van Volksgezondheid. De CoronaCheck-app is meer dan 3 miljoen keer gedownload.

Het is niet de eerste technische malheur bij de test-app. Afgelopen weekend kampte de site testenvoortoegang.nl met een cyberaanval, precies op het moment dat bijvoorbeeld nachtclubs weer mensen mochten ontvangen als zij een groene QR-code na een test konden overleggen. Door de vertraging, kregen sommige feestgangers pas zaterdag of zondag hun uitslag, terwijl ze vrijdagnacht hadden willen stappen.