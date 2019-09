Explosieven gevonden in Amsterdamse kelderbox

Hoeveel explosieven er in het pakketje zaten, om wat voor materiaal het ging en van wie het was, kon een politiewoordvoerster niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De kelderbox werd ontruimd in bijzijn van een deurwaarder.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik