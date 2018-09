’Arbitrage was grof schandaal’

Een grof schandaal was het. Zo iemand laat je de F’jes nog niet fluiten. Deze wedstrijd is de bevestiging, dat een videoscheidsrechter niet meer weg te denken is bij een competitie als de Champions League. Er gaan miljoenen in om, dus er moet toch ergens wel geld te vinden zijn om dit te realiseren. Snel werk van maken.

Jan van Steenhoven, Oosterhout