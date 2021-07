Hof: Rubiks Kubus is beschermd en mag niet worden nagemaakt

De Rubiks Kubus bestaat uit zes gekleurde kanten met elk negen vakjes. Het spel is in 1974 ontworpen door de Hongaar Ernő Rubik. Wereldwijd zijn er honderden miljoenen exemplaren verkocht. Het Nederlandse Beckx, een handelaar in cadeauartikelen, verkoopt ook zulke draaikubussen. Rubik vond dat schending van zijn auteursrechten en eiste een verkoopverbod. Beckx stelde juist dat de oorspronkelijke kubussen helemaal niet beschermd zijn. De zaak speelt al jaren.

Een van de kubussen van Beckx is de Magic Cube. Die bestaat voor het grootste gedeelte ook uit dezelfde gekleurde vlakken die moeten worden gedraaid, net als de kubus van Rubik. Het hof heeft besloten dat de Magic Cube daarom niet meer mag worden verkocht en dat de huidige voorraad moet worden vernietigd.

Andere speelkubussen van Beckx zijn de Kama Sutra Cube (met seksplaatjes), de Pink Cube (met roze vlakken) en de Sudoku Cube (met cijfers voor een sudokupuzzel). Die mogen wel.