’Brit (67) misbruikte honderden overleden vrouwen in ziekenhuis’

De 67-jarige David Fuller uit Heathfield ging twaalf jaar lang ongestoord zijn gang in de dodenruimtes van verschillende ziekenhuizen in Kent. Hij werkte daar late diensten als elektricien. In het Verenigd Koninkrijk wordt met ontsteltenis gereageerd op de zaak. De politie heeft een hulplijn in het leven geroepen voor nabestaanden en de Britse gezondheidsdienst start een groot onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.

’Schokkende zaak’

„Dit is een schokkende zaak. De misselijkmakende aard van de gepleegde misdaden zal begrijpelijkerwijs veel publieke afkeer en bezorgdheid veroorzaken”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel volgens de BBC.

De ’viezerik’ en het ’monster’, zoals hij door Britse media wordt omschreven, blijkt ook nog eens achter de lang onopgeloste verkrachting en dood van Wendy Knell (25) en Caroline Pierce (20) in Tunbridge Wells te zitten, in Engeland bekend als de ’Bedsit Murders’. In de rechtbank donderdag bekende Fuller schuldig te zijn aan de moord op de twee jonge vrouwen.

Het pasje waarmee Fuller toegang had tot het mortuarium van de ziekenhuizen waar hij toesloeg. Ⓒ politie kent

Dna-match

Fuller werd vorig jaar december in zijn huis gearresteerd door agenten na een dna-match. Tijdens doorzoekingen werd toen ook schokkend beeldmateriaal van het misbruik gevonden. Hij hield er tevens een persoonlijk dagboek over bij. Zeker 81 vrouwen zijn inmiddels op foto’s geïdentificeerd. De leeftijden verschillen enorm: van een vrouw van honderd tot aan een meisje van slechts negen jaar oud. „Dit mag nooit meer gebeuren”, zegt een moeder van een de slachtoffers.

Maar de Britse politie zegt nooit precies te zullen weten aan hoeveel overleden vrouwen Fuller zich in al die jaren heeft vergrepen. Mogelijk gaat het om honderden slachtoffers. „Het werd al snel duidelijk dat de omvang van dit schandaal waarschijnlijk ongekend is in het VK. Zoiets hebben we nog nooit gezien”, zegt de agent die het onderzoek leidt. Fuller krijgt vermoedelijk levenslang.